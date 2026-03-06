Vercom Spolka Akcyjna Bearer öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Vercom Spolka Akcyjna Bearer hat am 04.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,14 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,01 PLN je Aktie generiert.

Vercom Spolka Akcyjna Bearer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 130,3 Millionen PLN abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 130,6 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 4,10 PLN ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,46 PLN je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Vercom Spolka Akcyjna Bearer im vergangenen Geschäftsjahr 471,60 Millionen PLN verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vercom Spolka Akcyjna Bearer 496,23 Millionen PLN umsetzen können.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 4,24 PLN und einen Umsatz von 468,20 Millionen PLN in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at