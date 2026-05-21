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21.05.2026 06:31:29
Vercom Spolka Akcyjna Bearer öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Vercom Spolka Akcyjna Bearer hat am 19.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,09 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,02 PLN je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vercom Spolka Akcyjna Bearer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 122,9 Millionen PLN im Vergleich zu 110,8 Millionen PLN im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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