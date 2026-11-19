Vercom Spolka Akcyjna Bearer hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 1,42 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vercom Spolka Akcyjna Bearer 0,900 PLN je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,96 Prozent auf 139,8 Millionen PLN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 116,5 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at