Vercom Spolka Akcyjna Bearer: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Vercom Spolka Akcyjna Bearer hat sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,90 PLN. Im letzten Jahr hatte Vercom Spolka Akcyjna Bearer einen Gewinn von 0,880 PLN je Aktie eingefahren.

Mit einem Umsatz von 116,5 Millionen PLN, gegenüber 145,1 Millionen PLN im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,70 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at