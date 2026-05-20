Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
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20.05.2026 16:38:53
Verdacht auf Insiderhandel: Trumps Konzern schlägt ausgerechnet jetzt bei Eli Lilly zu
Egal, ob Eli Lilly, Apple oder Nvidia: Trumps Firma kauft Aktien von Unternehmen, kurz bevor diese von seiner Politik profitierten. Das zeigt die aktuelle Offenlegung der Finanzen des US-Präsidenten. Für die Demokraten ist das ein Sicherheitsdesaster, doch das Trump-Lager wiegelt ab.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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