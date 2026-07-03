Spotify Aktie
WKN DE: A2JEGN / ISIN: LU1778762911
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03.07.2026 07:12:00
Verdächtige Onlinewetten: Spotify ändert nachträglich Song-Rangliste in den USA
Wer den meistgespielten Song auf Spotify in dieser Woche richtig getippt hat, hat einen immensen Gewinn gemacht – und womöglich von einem Betrug profitiert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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