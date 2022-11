Verdächtiger nach Bombenanschlag in Istanbul festgenommen

Ankara/Istanbul (Reuters) - Ein mutmaßlicher Bombenleger des Anschlags in Istanbul vom Sonntag ist offiziellen Angaben zufolge festgenommen worden.

Die Polizei habe eine Person, die die Bombe gelegt habe, verhaftet, zitierte die staatliche Agentur Anadolu auf ihrem englischsprachigen Twitter-Account am Montag den türkischen Innenminister Süleyman Soylu. Mindestens sechs Menschen wurden getötet und 81 weitere verletzt, als am Sonntag eine Explosion eine belebte Fußgängerzone im Zentrum Istanbuls erschütterte. Der türkische Präsident Tayyip Erdogan sprach von einem Bombenanschlag, der "nach Terrorismus riecht". Die Behörden würden die Hintermänner des Anschlags aufspüren. Versuche von "Terrorismus" gegen das türkische Volk seien zum Scheitern verurteilt, sagte er.

Bundeskanzler Olaf Scholz sprach sein Beileid aus. "Es sind schreckliche Bilder, die uns aus dem Herzen Istanbuls erreichen. In diesen schweren Stunden sind unsere Gedanken bei den Opfern des Terrors und ihren Angehörigen. Dem türkischen Volk gilt unser tief empfundenes Beileid", schrieb Bundeskanzler Olaf Scholz in der Nacht auf Twitter.

Die Explosion im Bereich einer belebten Straße in der größten Stadt der Türkei ereignete sich gegen 16.20 Uhr Ortszeit (14.20 Uhr MEZ). Die türkische Regulierungsbehörde schränkte die Fernsehberichterstattung über den Vorfall ein. Istanbul und andere türkische Städte waren in der Vergangenheit wiederholt von politisch motivierten Anschlägen militanter kurdischer oder islamistischer Gruppen erschüttert worden. Zuvor hatten das Staatsfernsehen TRT und andere Medien am Sonntag Aufnahmen gezeigt, die Rettungswagen und Polizeikräfte am Ort der Explosion im Bereich einer Haupteinkaufsstraße der Stadt im Ausgehviertel Beyoglu im Einsatz zeigten. Ein Reuters-Reporter sah einen Hubschrauber über der Gegend und mehrere Rettungswagen in der Nähe des Explosionsorts, der von der Polizei abgeriegelt wurde.

