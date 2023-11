Verdant Financial Partners I: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Verdant Financial Partners I hat am 14.11.2023 die Bücher zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,019 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Verdant Financial Partners I 0,007 CAD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10,0 Millionen CAD – eine Minderung von 2,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,2 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at