Verdant Financial Partners I präsentierte Quartalsergebnisse

Verdant Financial Partners I gab am 15.09.2021 die Zahlen für das am 30.06.2021 abgelaufene Quartal bekannt.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,21 Prozent auf 9,8 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,024 CAD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Verdant Financial Partners I ein Gewinn pro Aktie von 0,026 CAD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,15 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 38,37 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 37,20 Millionen CAD im Vorjahr.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,058 CAD und einen Umsatz von 38,04 Millionen CAD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at