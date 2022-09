Verdant Financial Partners I präsentierte Quartalsergebnisse

Verdant Financial Partners I hat am 15.09.2022 die Bücher zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,013 CAD gegenüber 0,024 CAD je Aktie im Vorjahr.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 40,16 Millionen CAD gegenüber 38,37 Millionen CAD im Vorjahr ausgewiesen.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 0,046 CAD je Aktie sowie einem Umsatz von 40,79 Millionen CAD gelegen.

Redaktion finanzen.at