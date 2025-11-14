Verde AgriTech: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Verde AgriTech hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Verde AgriTech hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,04 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,040 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18,02 Prozent auf 5,9 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Verde AgriTech 7,2 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at