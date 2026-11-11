Verde AgriTech verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Verde AgriTech hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,06 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Verde AgriTech 3,5 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 40,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5,9 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at