Verde AgriTech zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Verde AgriTech äußerte sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,07 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,070 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,7 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 41,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at