Verde Clean Fuels A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Verde Clean Fuels A hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,04 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,070 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at