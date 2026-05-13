Verde Clean Fuels A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Verde Clean Fuels A hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Verde Clean Fuels A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,05 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at