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11.11.2026 06:31:29
Verde Clean Fuels A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Verde Clean Fuels A ließ sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Verde Clean Fuels A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,04 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,060 USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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