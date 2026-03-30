Verde Clean Fuels A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Verde Clean Fuels A lud am 27.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,17 USD gegenüber -0,140 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,390 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,530 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at