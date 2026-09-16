Verde Resources informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Verde Resources hat am 14.09.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Umsatz lag bei 0,47 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 261,54 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 0,13 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at