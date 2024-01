Verdi - Bis zu 14,4 Prozent mehr Gehalt für Eurowings-Flugbegleiter

Berlin (Reuters) - Verdi hat mit der Lufthansa-Tochter Eurowings einen Tarifabschluss für das Kabinenpersonal erzielt.

Im Kern steigen die monatlichen Vergütungen um 10,7 bis 14,4 Prozent, wie die Gewerkschaft am Montag mitteilte. Teil der Einigung vom Wochenende sei auch eine steuerfreie Inflationsausgleichsprämie über 2000 Euro. "Wir sind äußerst zufrieden mit diesem Verhandlungsergebnis", sagte Verdi-Verhandlungsführer Marvin Reschinsky. Die finanziell notwendige Aufwertung sei gelungen. "Die Gehälter der Eurowings können sich im Branchen- und Konzernvergleich sehen lassen."

Das Ergebnis zeige, dass gute Abschlüsse im Lufthansa-Konzern auch ohne Streiks möglich seien. "Diesen schnellen Einigungswillen erwarten wir von den Arbeitgebern in den laufenden Verhandlungen, ob am Lufthansa Boden oder bei der CityLine." Eurowings beschäftige rund 1800 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter an den Standorten Düsseldorf, Köln/Bonn, Hamburg, Stuttgart und Berlin.

Bei der Lufthansa-Tochter CityLine forderte die Kabinengewerkschaft UFO für die Flugbegleiter zum Auftakt der Tarifverhandlungen 15 Prozent mehr Gehalt bei 18 Monaten Laufzeit. Zudem verlangt UFO für die rund 900 Kabinenbeschäftigten der Regionalfluggesellschaft eine Inflationsausgleichsprämie von bis zu 3000 Euro und diverse Zulagen.

