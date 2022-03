Verdi droht mit weiteren Streiks des Sicherheitspersonals an Flughäfen

FRANKFURT (Dow Jones)--Im Tarifstreit im Luftsicherheitsbereich droht die Gewerkschaft Verdi mit weiteren Streiks. Die Arbeitgeber hätten in der dritten Verhandlungsrunde zur Erhöhung der Entgelte für die bundesweit etwa 25.000 Sicherheitskräfte an Verkehrsflughäfen kein neues Angebot vorgelegt. "Damit bleibt es bei dem völlig unzureichenden Angebot, das bereits Streikaktionen an mehreren deutschen Flughäfen provozierte", teilte die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) mit. Weitere Streiks seien nicht ausgeschlossen. Darüber werde die Tarifkommission der Gewerkschaft entscheiden.

Verdi fordert für die Luftsicherheitskräfte eine Lohnerhöhung von mindestens einem Euro pro Stunde bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Darüber hinaus soll in der Tarifrunde der Lohn für die Luftsicherheitskräfte Fracht und Personal-/Warenkontrolle mit behördlicher Prüfung auf die Lohnhöhe der Luftsicherheitsassistenten (Fluggastkontrolle) nach dem Grundsatz gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit angehoben werden.

Im Februar hatte die Gewerkschaft bereits an den Flughäfen Düsseldorf und Köln zum Streik aufgerufen.

Die Tarifverhandlungen werden den Angaben zufolge am 16. und 17. März in Berlin fortgesetzt.

