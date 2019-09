Verdi gegen Stellenabbau in Commerzbank-Filialen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Gewerkschaft Verdi hat einen Personalabbau in den Filialen der Commerzbank abgelehnt. "Gegen einen Personalabbau im Filialbereich sprechen wir uns ganz entschieden aus", sagte der zuständige Verdi-Gewerkschaftssekretär Stefan Wittmann laut Mitteilung. Den von der Commerzbank neben den Filialschließungen und dem Stellenabbau angekündigten Verkauf der polnischen M-Bank sowie die Integration der Comdirect unterstützte die Gewerkschaft dagegen.

Die Commerzbank will konzernweit 4.300 Stellen abbauen und das Filialnetz um 200 Zweigstellen auf 800 ausdünnen. "Es gibt keinerlei Einsparpotenzial in den Filialen. Deshalb fordern wir den Commerzbank-Vorstand auf, das vorhandene Personal so auf die verbleibenden Filialen zu verteilen, dass personelle Engpässe, ständige Vertretungen und kurzfristige Filialschließzeiten künftig deutlich seltener vorkommen und damit auch die Belastungen für die Beschäftigten deutlich sinken."

Jede einzelne Filiale müsse auf die Sinnhaftigkeit der Maßnahme hin überprüft werden, fordert Wittmann. "Wir begrüßen jedoch, dass die Bank an dem Konzept festhalten will, bundesweit mit einem flächendeckenden Filialnetzvertreten zu sein."

Einen etwaigen weiteren Personalabbau in anderen Bereichen werde Verdi kritisch begleiten, so Wittmann.

