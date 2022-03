Verdi ruft am Dienstag auch in Frankfurt und Hamburg zum Streik auf

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Gewerkschaft verdi versucht vor den in dieser Woche erneut anstehenden Tarifverhandlungen mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) den Druck zu erhöhen. Für Dienstag ruft die Gewerkschaft nun auch zum Streik am Frankfurter und am Hamburger Flughafen auf. In der Zeit von 2.00 bis 23.00 Uhr seien die Sicherheitsdienstleister dazu aufgerufen worden, ihre Arbeit niederzulegen, teilte Fraport am Montagvormittag mit. Infolgedessen werde es zu "erheblichen" Beeinträchtigungen im Flugbetrieb kommen und die Sicherheitskontrollen außerhalb des Transitbereichs werden geschlossen sein.

In Hamburg soll am Dienstag nach Angaben des Hamburger Flughafens ab Mitternacht für 24 Stunden gestreikt werden. Betroffen seien alle Kontrollstellen, sowohl die Sicherheitskontrolle, die alle Passagiere vor dem Abflug passieren müssen, als auch die Personal- und Warenkontrollen.

Wegen Warnstreiks des Sicherheitspersonals an sechs deutschen Flughäfen (Köln/Bonn, Düsseldorf, Hannover, Berlin, Leipzig und Bremen) sind bereits am Montag hunderte Flüge gestrichen worden. Je nach Standort gehen die Streiks am Montag noch bis 22.00 Uhr beziehungsweise Mitternacht. Am Dienstag sind neben Frankfurt und Hamburg auch ganztägige Warnstreiks an den Flughäfen Stuttgart und Karlsruhe geplant.

Verdi fordert für die Luftsicherheitskräfte eine Lohnerhöhung von mindestens einem Euro pro Stunde bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Darüber hinaus soll in der Tarifrunde der Lohn für die Luftsicherheitskräfte Fracht und Personal-/Warenkontrolle mit behördlicher Prüfung auf die Lohnhöhe der Luftsicherheitsassistenten (Fluggastkontrolle) nach dem Grundsatz gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit angehoben werden.

Die Tarifverhandlungen werden am 16. und 17. März in Berlin fortgesetzt.

