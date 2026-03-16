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16.03.2026 10:26:39

Verdi ruft am Donnerstag zu ÖPNV-Streik in mehreren Bundesländern auf

DOW JONES--Die Gewerkschaft Verdi hat für Donnerstag in mehreren Bundesländern zum Streik im kommunalen Nahverkehr aufgerufen. In Bayern, dem Saarland, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Hamburg werde in den meisten kommunalen Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) der Verkehr vollständig zum Erliegen kommen, teilte die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) mit. In Hessen werde die Gewerkschaft im Laufe des Tages nach den aktuellen Verhandlungsgesprächen entscheiden, ob sie ebenfalls für Donnerstag zum Streik aufruft. In Bremen falle diese Entscheidung nach den dortigen Verhandlungen am Mittwoch.

Der Arbeitskampf ist der dritte in der laufenden Tarifrunde, in der es um die Arbeitsbedingungen für knapp 100.000 Beschäftigte in 150 Unternehmen in allen Bundesländern geht. In Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg liege bereits ein Tarifergebnis vor, in fast allen anderen Bundesländern werde noch verhandelt, teilte die Gewerkschaft mit. In Bayern, Brandenburg, Thüringen, dem Saarland und bei der Hamburger Hochbahn werde zudem über Löhne und Gehälter der Beschäftigten verhandelt.

"Wir haben in den Ländern teils sehr unterschiedliche Verhandlungsstände", sagte die Verdi-Vizevorsitzende Christine Behle. "Wir rufen daher nur dort zu Streiks auf, wo es jetzt wirklich Druck braucht."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 16, 2026 05:27 ET (09:27 GMT)

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