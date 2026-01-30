Verdi ruft am Montag zu Warnstreiks im Nahverkehr in Hessen auf

FRANKFURT (dpa-AFX) - Fahrgäste des Öffentlichen Nahverkehrs in Hessen müssen sich am Montag auf Ausfälle und Verspätungen einrichten. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der kommunalen Verkehrsbetriebe in Frankfurt, Kassel, Wiesbaden, Gießen und Marburg aufgerufen, mit Beginn der Frühschicht die Arbeit niederzulegen./ceb/DP/zb