30.01.2026 09:39:38
Verdi ruft bundesweit zu Warnstreiks im Nahverkehr auf
BERLIN (dpa-AFX) - Fahrgäste in zahlreichen deutschen Städten müssen sich am Montag auf erhebliche Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat im Rahmen von parallel laufenden Tarifverhandlungen für den Tag in fast allen Bundesländern zu Warnstreiks bei den Verkehrsunternehmen aufgerufen./maa/DP/stw
