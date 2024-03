Verdi ruft Donnerstag zu Streik an Flughäfen Frankfurt und Hamburg auf

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat am Donnerstag zu Streiks an den Flughäfen Frankfurt und Hamburg aufgerufen. Die Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich, in der Personen- und Warenkontrolle, der Frachtkontrolle und in Servicebereichen sollen erneut ganztätig die Arbeit niederlegen, wie die Gewerkschaft mitteilte. Zuletzt hatten sie am 1. Februar die Arbeit niedergelegt. Am Donnerstag beginnt zudem ein zweitätiger Warnstreik des Bodenpersonals der Lufthansa.

In den bisher fünf Tarifverhandlungsrunden mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) habe bislang keine Einigung zur Erhöhung der Löhne für die bundesweit rund 25.000 Beschäftigten der Branche erzielt werden können. Die Gewerkschaft fordert 2,80 Euro mehr Lohn pro Stunde, höhere Funktionszulagen und Mehrarbeitszuschläge ab der ersten Überstunde bei einer Laufzeit des Tarifvertrages von zwölf Monaten. Ziel sei es, den Kaufkraftverlust der Beschäftigten auszugleichen.

Die Arbeitgeber hatten zuletzt eine Anhebung der Stundenlöhne in drei Schritten um 2,70 Euro angeboten: eine Erhöhung zum 1. März 2024 um 1,20 Euro und zum 1.Oktober 2024 um 0,75 Euro sowie zum 1. April 2025 um 0,75 Euro bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von 24 Monaten. Das sei unzureichend, sagte Verhandlungsführer Wolfgang Pieper laut der Mitteilung. "Das ist nach zwei Jahren weniger, als wir für ein Jahr gefordert haben. Das reicht nicht", wiederholte er frühere Aussagen. Zudem sei das Angebot zur Mehrarbeit nicht annehmbar, da von den Beschäftigten mehr als 1,5 Monate zuschlagsfreie Mehrarbeit von den Arbeitgebern verlangt werde.

Die Tarifparteien wollen die Verhandlungen in der sechsten Runde am 20. März 2024 fortsetzen.

