Verdi ruft zu Warnstreik am europäischen UPS-Frachtdrehkreuz auf - UPS-Aktie fester

Der Warnstreik am Flughafen Köln-Bonn habe am Nachmittag begonnen und solle über 24 Stunden andauern, teilte Verdi am Dienstag mit. Auch beim Logistikriesen FedEx an dem Flughafen solle es Proteste geben. Die Gewerkschaft rechne mit "einigen Hundert" Teilnehmern. "Wir beobachten die Situation und haben Notfallpläne vorbereitet, um Auswirkungen eines Warnstreiks zu minimieren", erklärte ein UPS -Sprecher. Verdi will in den Verhandlungen über einen neuen Manteltarifvertrag für die Beschäftigten bei Speditionen, Logistikern und Kurieren in NRW unter anderem drei zusätzliche Urlaubstage und eine Erhöhung der Zuschläge für Nachtarbeit durchsetzen.

Die UPS-Aktie notiert an der NYSE zeitweise 0,38 Prozent im Plus bei 156,37 US-Dollar.

Düsseldorf (Reuters)