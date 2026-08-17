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17.08.2026 15:37:40
Verdi ruft zu Warnstreiks an deutschen Seehäfen auf
DOW JONES--Die Tarifauseinandersetzung an den deutschen Seehäfen verschärft sich. Die Gewerkschaft Verdi hat zu Warnstreiks aufgerufen. Betroffen seien Betriebe an den Standorten Hamburg, Bremerhaven, Bremen, Wilhelmshaven, Emden und Brake, so Verdi. Gestreikt werde bereits ab Beginn der Nachtschicht an diesem Montagabend für 24 Stunden. Zuvor hatten die Beschäftigten in einer Befragung das bisherige Angebot des Zentralverbands der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) abgelehnt. Verdi verhandelt für rund 11.000 Beschäftigte der Seehäfen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/ros
(END) Dow Jones Newswires
August 17, 2026 09:38 ET (13:38 GMT)
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