17.08.2026 15:34:38

Verdi ruft zu Warnstreiks an sechs Seehäfen auf

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) ruft zu 24-stündigen Warnstreiks an sechs deutschen Seehäfen auf. Der Warnstreik solle am Montagabend beginnen, teilte Verdi mit./lkm/DP/jha

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