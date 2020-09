Verdi ruft zu Warnstreiks bei der Deutschen Post auf

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten der Deutschen Post am Mittwoch zu Warnstreiks auf. "Wir haben in der zweiten Runde der Tarifverhandlungen den Eindruck gewonnen, dass die DP AG ihre Beschäftigten mit einer Entgelterhöhung von nur 1,5 Prozent für zwölf Monate abspeisen will", sagte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Andrea Kocsis. Der nächste Verhandlungstermin findet am 21. und 22. September 2020 statt.

Die Gewerkschaft fordert für die rund 140.000 Tarifbeschäftigten eine lineare Erhöhung von 5,5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Zudem verlangt Verdi für die Auszubildenden und Dual-Studierenden eine monatliche Erhöhung um 90 Euro, darüber hinaus soll die Postzulage für die verbeamteten Postbeschäftigten fortgeschrieben werden. Am Freitag, nach der zweiten Verhandlungsrunde, sagte der Post-Personalvorstand Thomas Ogilvie. "Ich setze darauf, dass beide Vertragsparteien in der nächsten Runde weiter aufeinander zugehen werden und wir ein unterschriftsreifes Angebot vorlegen können."

