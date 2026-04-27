Verdi ruft zu Warnstreiks bei Deutscher Telekom auf

BERLIN (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi ruft in den Tarifverhandlungen bei der Deutschen Telekom zu Warnstreiks auf. Nach "enttäuschender zweiter Verhandlungsrunde" seien in dieser Woche bundesweit vollschichtige Warnstreiks geplant, teilte Verdi in Berlin mit.

An diesem Dienstag werden demnach zunächst Beschäftigte aus Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Weitere Standorte folgen laut Verdi im Verlauf der Woche.

Zu den von dem geplanten Ausstand betroffenen Konzernbereichen und zu möglichen Auswirkungen der Arbeitsniederlegungen machte Verdi auf Anfrage zunächst keine Angaben.

Verdi fordert für bundesweit rund 60.000 Tarifbeschäftigte unter anderem eine Entgeltsteigerung von 6,6 Prozent bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten sowie einen Verdi-Mitgliederbonus von 660 Euro im Jahr.

Der Telekom-Konzern in Deutschland besteht den Gewerkschaftsangaben zufolge aus 20 verschiedenen tarifgebundenen Konzernunternehmen, in denen jeweils eigenständige Tarifverträge gelten. Ein Großteil der Entgelttarifverträge habe eine Laufzeit bis zum 31. März 2026. Vor der Tarifrunde seien gemeinsame Verhandlungen für diese Gesellschaften vereinbart worden./sl/DP/he