Verdi ruft zum Streik am BER - Flughafen erwartet Ausfall aller Flüge

Berlin (Reuters) - Die Gewerkschaft Verdi ruft für Mittwoch am Hauptstadtflughafen BER zum Streik bei den Bodenverkehrsdiensten, der Flughafengesellschaft und der Luftsicherheit auf.

Der Airport geht deshalb nach eigenen Angaben davon aus, dass wohl "keine regulären Passagierflüge am BER stattfinden können". Vorgesehen waren demnach für Mittwoch rund 300 Starts und Landungen, mit insgesamt 35.000 Passagieren. Verdi erklärte am Montag, man rechne mit sehr großer Beteiligung. "Voraussichtlich wird am Mittwoch der gesamte Flugverkehr von und nach Berlin vom Streik betroffen sein." Fluggäste müssten damit rechnen, dass es zu starken Verzögerungen und Absagen von Flügen komme.

"Der Streik findet ganztags mit Beginn der Frühschicht statt und endet am späten Abend", gab Verdi bekannt. Der Flughafenbetreiber sprach vom Zeitraum 03.30 bis 23.59 Uhr. Anlass für den Arbeitskampf sind laut Gewerkschaft die parallel laufenden Tarifrunden. Für diese zeichne sich in allen drei Bereichen bislang keine Lösung ab.

