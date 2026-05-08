Hennes & Mauritz AB Aktie

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WKN: 872318 / ISIN: SE0000106270

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08.05.2026 05:49:38

Verdi ruft zum Warnstreik im Hamburger Handel auf

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi ruft Angestellte im Hamburger Einzelhandel heute zu einem Warnstreik auf. Hintergrund sind Tarifverhandlungen im Einzel- und Versandhandel. Der Aufruf richtet sich an Beschäftigte von H&M (HennesMauritz AB (HM, H&M)), Zara und Ikea, wie es in der Mitteilung heißt. Bei H&M seien ein Innenstadt-Geschäft und die Logistik betroffen.

Die Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft und dem Handelsverband Nord sollen am Montag fortgesetzt werden. Die Gewerkschaft beklagt, dass die Arbeitgebervertreter bislang kein Angebot vorgelegt hätten.

Verdi fordert, Löhne und Gehälter der rund 90.000 Beschäftigten um sieben Prozent zu erhöhen. Die monatliche Bezahlung solle brutto um mindestens 225 Euro steigen./lkm/DP/zb

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