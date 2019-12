Verdi sagt Streik für Montag bei Lufthansa-Tochter LSG ab

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) hat den für Montag angekündigten Streik bei der Lufthansa-Catering-Tochter LSG Sky Chefs abgesagt. Der Lufthansa-Vorstand habe kurzfristig ein verbessertes Angebot vorgelegt, teilte die Gewerkschaft mit. "Wir begrüßen, dass die Lufthansa sich auf uns zu bewegt", sagte Verdi-Verhandlungsführerin Katharina Wesenick.

Hintergrund des Konflikts ist der bevorstehende Verkauf von LSG Sky Chefs an das Unternehmen Gate Gourmet. Die betroffenen Beschäftigten der bisherigen Lufthansa-Tochter befürchten Gehaltseinbußen. Die nächsten Verhandlungen finden am Mittwoch in Frankfurt statt. Bei den LSG Sky Chefs arbeiten in Deutschland rund 7.000 Menschen, weltweit hat die Firma rund 35.500 Mitarbeiter.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 01, 2019 07:58 ET (12:58 GMT)