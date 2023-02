Verdi: Urabstimmung "unbefristeter Arbeitskampf" Tarifrunde Post ab Montag

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Gewerkschaft Verdi startet am Montag unter ihren Mitgliedern die Urabstimmung über das von der Deutschen Post vorgelegte Angebot und mögliche "unbefristete Arbeitskampfmaßnahmen". Am Freitag waren die Tarifverhandlungen für die rund 160.000 Tarifbeschäftigten des DAX-Konzerns in der dritten Runde gescheitert. Verdi hatte dies damit begründet, dass das vom Bonner Logistikkonzern vorgelegte Angebot weit von den Forderungen der Gewerkschaft entfernt sei und die Gewerkschaft das Angebot ablehne.

Wie Verdi nun mitteilte, soll die Urabstimmung unter den Verdi-Mitgliedern bei der Deutschen Post von Montag, 20. Februar, bis Mittwoch, 8. März, stattfinden. Sollten mehr als 75 Prozent der Befragten das Angebot ablehnen, werde Verdi unbefristete Arbeitskampfmaßnahmen einleiten.

Verdi fordert unter anderem eine Entgelterhöhung von 15 Prozent bei einer Laufzeit des Tarifvertrages von zwölf Monaten.

Die Deutsche Post hatte vergangene Woche in der dritten Verhandlungsrunde ein Angebot vorgelegt, das unter anderem vorsah, dass alle Tarifbeschäftigten und Auszubildenden rückwirkend ab dem 1. Januar 2023 zwei Jahre lang eine steuerfreie Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3.000 Euro erhalten. Darüber hinaus habe das Angebot mit einer Laufzeit bis Ende 2024 ab Anfang 2024 in zwei Schritten eine Steigerung der monatlichen Grundentgelte der Tarifbeschäftigten um durchschnittlich 11,5 Prozent - in der Spitze bis zu 20,3 Prozent - beinhaltet. Laut Post sollten alle tariflichen Entgelte und Ausbildungsvergütungen um insgesamt 340 Euro pro Monat in zwei Stufen ab Anfang 2024 steigen. Dies entspreche einem Einkommenszuwachs von insgesamt 4.420 Euro pro Jahr und sei ein deutlicher Einkommenssprung für alle Beschäftigten, insbesondere die unteren Lohngruppen.

Der Konzern sei "an die Grenze des finanziell Machbaren gegangen", sagte Post-Personalvorstand Thomas Ogilvie am Freitag. Das Angebot stelle "einen in der Geschichte der Deutsche Post AG noch nie dagewesenen Steigerungsumfang dar".

Andrea Kocsis, stellvertretende Verdi-Vorsitzende und Verhandlungsführerin, bekräftigte, dass "insbesondere die lange Laufzeit von 24 Monaten und die geringe Entgelterhöhung im Jahr 2024, die für die meisten Beschäftigten weniger als 2 Prozent betragen würde", das Risiko weiterer Reallohnverluste erhöhen. Nach Verdi-Berechnungen liege die durchschnittliche Erhöhungswirkung der angebotenen Festbetragserhöhungen gewichtet über alle Tarifbeschäftigte "nur bei 9,9 Prozent in 24 Monaten".

February 15, 2023