Verdi: 'Vielfach fast volle Gruppen in den Kitas'

BERLIN (dpa-AFX) - Vor den Bund-Länder-Beratungen kritisiert die Gewerkschaft Verdi stark ausgelastete Kitagruppen trotz aktuell hoher Corona-Infektionszahlen. "Uns werden vielfach fast volle Gruppen in den Kitas gemeldet. Die Beschäftigten haben Angst um die Gesundheit der Familien und ihre eigene Gesundheit", sagte die stellvertretene Verdi-Vorsitzende Christine Behle am Montag in Berlin.

Die Gewerkschaft forderte Arbeitgeber auf, Homeoffice anzubieten, sofern es möglich ist. Außerdem brauche es bundesweit einheitliche Regelungen für Kitas. Verdi setze sich für einen Stufenplan ein, der es Trägern sowie Kita-Leitungen ermögliche, sowohl auf das Pandemie-Geschehen in der Region als auch in der Einrichtung zu reagieren und so den Betrieb der Situation anzupassen.