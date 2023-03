Verdi: Warnstreik wird auch Binnenschifffahrt stark einschränken

BERLIN (dpa-AFX) - Aufgrund des großangelegten Verkehrs-Warnstreiks am kommenden Montag wird der Gewerkschaft Verdi zufolge auch die Schifffahrt stark beeinträchtigt sein. Sowohl zahlreiche Schleusen auf wichtigen Wasserstraßen würden bestreikt als auch der Hamburger Hafen, sagte die stellvertretende Verdi-Bundesvorsitzende, Christine Behle, am Donnerstag in Berlin. "In bestimmten Bereichen, da wird es nicht weitergehen", betonte sie. Demnach werden große Schiffe beispielsweise den Hamburger Hafen nicht anlaufen können. Zudem soll es zu deutlichen Verzögerungen bei der Beladung von Schiffen kommen.

Verdi hatte zuvor gemeinsam mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft zu bundesweiten Warnstreiks im Verkehrssektor aufgerufen. Der Fern- und Regionalverkehr der Bahn ist ebenso betroffen wie die meisten deutschen Flughäfen sowie der Nahverkehr in mehreren Bundesländern und Kommunen./maa/DP/stw