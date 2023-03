Verdi-Warnstreiks legen auch Teile des Hamburger Hafens lahm

Düsseldorf (Reuters) - Die Hamburg Port Authority (HPA) hat wegen der Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi die Elbe für große Schiffe gesperrt, die den Hafen der Hansestadt anlaufen wollen.

Die Sperrung in Richtung Hamburg gelte seit 10.00 Uhr für große Schiffe, die auf Lotsen angewiesen seien, sagte eine Sprecherin der HPA am Donnerstag. Ab 17.30 Uhr könnten solche Schiffe den Hafen dann auch nicht mehr verlassen. Hintergrund sei, dass die Besatzungen von Booten, die Lotsen an Bord etwa von Containerschiffen bringen, sich an den Protesten beteiligen. In Richtung Hamburg stauten sich bis zum frühen Nachmittag den Angaben zufolge bereits 18 Schiffe.

Die Gewerkschaft Verdi plant die Proteste einer Sprecherin zufolge bis zum Freitagmorgen um 06.00 Uhr fortzusetzen. Verdi hat im Rahmen des Tarifstreits im öffentlichen Dienst auch Beschäftigte am Hamburger Flughafen zum Ausstand aufgerufen. Die auf 24 Stunden ausgelegten Proteste sollen mit der Nachtschicht vom 22. auf den 23. März beginnen.

