Deutsche Telekom Aktie

Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

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13.05.2026 12:27:42

Verdi weist Angebot der Telekom als "völlig unzureichend" zurück

DOW JONES--Die Gewerkschaft Verdi hat das Angebot, das die Deutschen Telekom in der dritten Tarifverhandlungsrunde vorgelegt hat, als "völlig unzureichend" zurückgewiesen. "Die Warnstreiks in den vergangenen Tagen und Wochen haben Bewegung in die Verhandlungen gebracht. Wir begrüßen die Bereitschaft der Arbeitgeber, über Magenta Zukunft und die Verlängerung des Ausschlusses betriebsbedingter Kündigungen zu sprechen", sagte Verdi-Verhandlungsführer Frank Sauerland. "Doch das, was die Arbeitgeber für das Entgelt skizzieren, reicht noch nicht einmal annähernd, den Reallohn zu sichern. Sie haben nur eine allererste Lohnerhöhung konkretisiert; es bleibt jedoch völlig unklar, wie weitere in Aussicht gestellte Erhöhungsschritte aussehen könnten."

Die vierte Tarifverhandlungsrunde für die rund 60.000 Tarifbeschäftigten bei der Telekom ist für den 26./27. Mai 2026 angesetzt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 13, 2026 06:28 ET (10:28 GMT)

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