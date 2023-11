Verdi weitet Warnstreik im öffentlichen Dienst massiv aus

HAMBURG (dpa-AFX) - Im bislang festgefahrenen Tarifstreit für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder hat die Gewerkschaft Verdi am Dienstag eine erste größere Warnstreikwelle in Hamburg organisiert. Wie eine Verdi-Sprecherin mitteilte, nahmen 3500 Streikende an einer Kundgebung teil, "mehr als doppelt so viele, wie wir erwartet haben". Auch Mitglieder der Gewerkschaft der Polizei (GdP) beteiligten sich.

Verdi berichtete von großen Auswirkungen des Landesbetriebs Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG). "Die Schaartorschleuse, die Rathausschleuse und alle weiteren Schleusen des LSGB sind dicht." Zudem seien Hamburgs Bauhöfe zum großen Teil geschlossen, ebenso wie einige Häuser der Jugend. Zudem seien Beschäftigte des Allgemeinen Sozialen Diensten "mit sehr großer Beteiligung dabei". Zum Auftakt hatten bereits Hamburger Sportplatzwarte am Wochenende die Arbeit niedergelegt.

Verdi fordert für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Nachwuchskräfte sollen 200 Euro mehr erhalten und Auszubildende unbefristet übernommen werden. Außerdem verlangt die Gewerkschaft eine monatliche Stadtstaaten-Zulage von 300 Euro. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) mit ihrem Verhandlungsführer, Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD), hatte in der zweiten Verhandlungsrunde am Freitag in Potsdam deutlich gemacht, dass sie die Forderungen für viel zu hoch und nicht leistbar hält.

Ein Durchbruch könnte in der dritten Verhandlungsrunde ab dem 7. Dezember erreicht werden. Bei den Verhandlungen geht es um die Gehälter für rund 1,1 Millionen Angestellte. Betroffen sind zudem rund 1,4 Millionen Beamte, auf die das Ergebnis üblicherweise übertragen wird. In Hamburg sind einschließlich Auszubildenden etwa 46 000 Beschäftigte sowie indirekt 42 000 Beamtinnen und Beamte betroffen./kf/DP/he