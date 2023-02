Verdi will 13 Prozent mehr in Tarifrunde für private Energiewirtschaft

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Gewerkschaft Verdi geht mit einer Forderung von 13 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von 12 Monaten in die demnächst startenden Tarifverhandlungen für die rund 51.000 Beschäftigten in der privaten Energiewirtschaft, darunter Eon, EnBW und EWE. Um mindestens 550 Euro monatlich müssten die Gehälter steigen, heißt es in einer Verdi-Mitteilung. Für Auszubildende liegt das Mindestziel noch darüber. Die Verhandlungen für EnBW starten am 23. Februar, für den Eon-Konzern, den Netzbetreiber TenneT und den Regionalversorger AVU am 6. März.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 16, 2023 09:12 ET (14:12 GMT)