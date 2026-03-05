KI HOLDINGS Aktie

WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

05.03.2026 01:41:00

Vereinbarung mit Trump: Tech-Riesen müssen KI-Strombedarf selber zahlen

Vor den Zwischenwahlen will die US-Regierung den Bürgern steigende Energiepreise ersparen. US-Präsident Trump verpflichtet die großen Tech-Konzerne, ihren wachsenden Strombedarf für die Künstliche Intelligenz selber zu decken. Auch in Stromnetze sollen sie investieren müssen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
