Vereinbarungen über strategische Partnerschaft zwischen Leclanché und Pinnacle International Venture Capital Limited beendet

Die Vereinbarungen mit Pinnacle International Venture Capital Limited über eine strategische Partnerschaft sind beendet

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 7. November 2025 – Leclanché SA („Leclanché” oder „das Unternehmen”), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Energiespeicherung, gibt heute bekannt, dass das Term Sheet vom 27. Juni 2024, die Rahmenvereinbarung vom 18. Juli 2024 und die Nebenvereinbarung vom 6. Februar 2025 (zusammen die „Vereinbarungen”) mit Pinnacle International Venture Capital Limited („Pinnacle”), einer Private-Equity-Gesellschaft mit Sitz in London, Vereinigtes Königreich, über eine strategische Partnerschaft beendet wurden.

Wie Leclanché in seiner Ad-hoc-Mitteilung vom 27. Juni 2024 bekannt gegeben hat, beabsichtigten Pinnacle und Leclanché den Abschluss einer strategischen Partnerschaft, in deren Rahmen Pinnacle erhebliche Mittel zur Erschließung des strategischen Wachstums von Leclanché bereitstellen sollte. Nach Abschluss der finanziellen, technischen und rechtlichen Due Diligence sowie einer technischen Prüfung und trotz wiederholter Aufforderungen von Leclanché hat Pinnacle weder den endgültigen Investitionsbetrag noch die detaillierte Investitionsstruktur (siehe unsere Ad-hoc-Mitteilung vom 7. Februar 2025) bekannt gegeben oder die ursprünglich vereinbarte Investition (wie in der Rahmenvereinbarung festgelegt) bestätigt, weshalb die Vereinbarungen beendet wurden. Leclanché hat Pinnacle heute darüber informiert, dass die Vereinbarungen beendet sind und nicht mehr bestehen.

Ebenso endete die Optionsvereinbarung vom 17. Juli 2024 zwischen Pinnacle und SEF-LUX[1] , die Pinnacle im Zusammenhang mit den Vereinbarungen die Option einräumte, bis zu eines Teils Leclanché-Aktien vom Mehrheitsaktionär von Leclanché, SEF-LUX, zu erwerben.

Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie. Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird. Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen, E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX Swiss Exchange : ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie „strategisch“, „vorgeschlagen“, „eingeführt“, „wird“, „geplant“, „erwartet“, „Verpflichtung“, „erwarten“, „prognostizieren“, „etabliert“, „vorbereiten“, „planen“, „schätzen“, „Ziele“, „würden“, „potenziell“ und „erwarten“ gekennzeichnet sein können, „Schätzung“, „Angebot“ oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führenkönnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird.

[1] SEF-LUX bezieht sich auf: Strategic Equity Fund – Renewable Energy, Luxemburg, AM Investment SCA SICAV RAIF – Global Growth, Subfonds, Luxemburg, die zusammen den Hauptaktionär von Leclanché bilden und im Folgenden als „SEF-LUX” bezeichnet werden. Pure Capital S.A. ist laut der Meldeplattform des Disclosure Office der SIX Exchange Regulation AG der wirtschaftliche Eigentümer – Datum der Veröffentlichung der letzten Mitteilung: 25. September 2025.