21.01.2026 12:17:38

Vereinfachte Vorschriften bei Bezahlung von Forschern

BERLIN (dpa-AFX) - Im internationalen Wettbewerb um Wissenschaftler sollen gemeinnützige Forschungseinrichtungen bei der Bezahlung ihrer Forscherinnen und Forscher mehr Freiheiten bekommen. Das sieht eine Reform des Wissenschaftsfreiheitsgesetzes vor, die vom Bundeskabinett beschlossen wurde. Bundestag und Bundesrat müssen sich damit noch befassen.

Demnach sollen etwa industrienahe, gemeinnützige Forschungseinrichtungen, die Projektförderung aus öffentlichen Mitteln erhalten, ihre Beschäftigten künftig besser bezahlen dürfen als vergleichbare Bundesbeschäftigte. Nach Angaben der Bundesregierung sollen sie weniger Anträge auf Ausnahmen von diesem sogenannten Besserstellungsverbot stellen müssen.

Vereinfacht gesagt dürfen Einrichtungen, die mit Steuergeld gefördert werden, ihre Beschäftigten derzeit nicht besserstellen als vergleichbare Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Das Besserstellungsverbot, zu dem es bereits Ausnahmeregelungen gibt, soll sicherstellen, dass öffentliche Fördermittel wirtschaftlich eingesetzt werden./jr/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: ATX auf Rekordhoch -- DAX legt kräftig zu -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen zu. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen