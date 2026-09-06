Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
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06.09.2026 09:32:26
Verfahren wegen Marktmissbrauchs: Vodafone erleidet Rückschlag im Kartellstreit mit 1&1
Seit 2023 mischt 1&1 als vierter deutscher Netzbetreiber auf dem Mobilfunkmarkt mit. Der Start ist holprig - wegen Vodafone, sagt das Unternehmen aus Montabaur. Missbraucht der Konkurrent seine Macht und bremst 1&1 aus? Das Kartellamt darf diesem Verdacht nun nachgehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Nachrichten zu Vodafone Group PLC
|
04.09.26
|Stabiler Handel: FTSE 100 pendelt letztendlich um seinen Vortagesschluss (finanzen.at)
|
04.09.26
|Verluste in London: FTSE 100 liegt am Freitagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
04.09.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
04.09.26
|ANALYSE-FLASH: Goldman dreht Vodafone von 'Sell' auf 'Buy' - Ziel 155 Pence (dpa-AFX)
|
04.09.26
|FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vodafone Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.09.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
03.09.26
|Freundlicher Handel: Am Nachmittag Gewinne im FTSE 100 (finanzen.at)
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03.09.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Vodafone Group PLC
|04.09.26
|Vodafone Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|28.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|27.07.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|Vodafone Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|28.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|27.07.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|Vodafone Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|27.07.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|13.05.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|12.05.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|11.06.26
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|27.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel
|Vodafone Group PLC
|1,45
|1,83%
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