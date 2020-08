Verfassungsgericht gibt Windpark-Entwicklern zum Teil recht

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Das Bundesverfassungsgericht hat den Beschwerden mehrerer Windpark-Projektentwickler gegen das Windenergie-auf-See-Gesetz am Donnerstag zum Teil recht gegeben. Die Entwickler hätten Anspruch auf eine finanzielle Entschädigung, weil sie im Vertrauen auf die frühere Rechtslage in die Planung von Windparks investiert hätten, die dann aber nach den Regelungen des neuen Gesetzes ab 2017 nicht mehr realisiert werden konnten. Diese "unechte Rückwirkung" sei verfassungsrechtlich nicht vollständig gerechtfertigt und mit dem allgemeinen Vertrauensschutzgebot teilweise unvereinbar, heißt es in einer am Donnerstag in Karlsruhe veröffentlichten Mitteilung des Gerichts. Der Gesetzgeber müsse bis 30. Juni 2021 den Ausgleichsanspruch gesetzlich regeln. (Az. 1 BvR 1679/17 u.a.)/egi/DP/mis