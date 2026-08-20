freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
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20.08.2026 15:37:09
Verfolgt Freenet andere Pläne?: Insider: Waipu.tv-Börsengang auf Eis gelegt
Waipu.TV ist mittlerweile mit fast zwei Millionen zahlenden Abonnenten zu einem wichtigen Standbein von Mobilfunk- und TV-Anbieter Freenet geworden. Ein angedachter Börsengang der Sparte scheint nun jedoch vom Tisch.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Nachrichten zu freenet AG
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20.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
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20.08.26
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20.08.26
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Analysen zu freenet AG
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