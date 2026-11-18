Verfora übernimmt die Mehrheit an dem polnischen Pharmadistributor Qpharma. Mit der Übernahme von 51% der Anteile erweitert Verfora ihr Vertriebsnetz um einen langjährigen Vertriebspartner und damit eine etablierte Vertriebsplattform. Gleichzeitig gewinnt das Unternehmen einen wichtigen Partner entlang der eigenen Wertschöpfungskette und damit neben Österreich eine zweite Vertriebsorganisation in Europa. Die Kombination aus starken Marken, Vermarktungskompetenz und lokalem Vertriebs-Know-how schafft zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten für das bestehende Consumer-Healthcare-Geschäft.

Etablierte Vertriebsplattform

Qpharma ist ein familiengeführtes Unternehmen mit Sitz in Polen, seit über 20 Jahren im Gesundheitsmarkt tätig und erzielte 2025 einen Umsatz im tiefen zweistelligen Millionenbereich (EUR). Das Unternehmen ist auf die Vermarktung, Promotion und Distribution von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln, OTC-Produkten und Nahrungsergänzungsmitteln spezialisiert. Qpharma verfügt über exklusive Vertriebsrechte für verschiedene Marken in Polen, Tschechien und der Slowakei.

Qpharma hat sich eine etablierte Marktposition in Osteuropa aufgebaut und verfügt über langjährige Kundenbeziehungen sowie umfassende Erfahrung in der Vermarktung und Distribution von Gesundheitsprodukten. Das Unternehmen arbeitet bereits seit vielen Jahren mit Verfora zusammen und verantwortet den Vertrieb verschiedener Verfora-Produkte, darunter Perskindol in Polen und Tschechien sowie seit 2025 auch Padma-Produkte in Polen.

Übernahme eines langjährigen Partners

Die Übernahme verbindet die Marken- und Vermarktungskompetenz von Verfora mit der etablierten Vertriebsplattform von Qpharma und erweitert die Wertschöpfungskette von Verfora. Zudem bieten die attraktiven Vertriebslizenzen von Qpharma weiteres Entwicklungspotenzial. Qpharma wird nach der Übernahme weiterhin vom aktuellen CEO, Zbyszek Czop, geführt und zusammen mit Verfora weiterentwickelt.

«Qpharma ist seit vielen Jahren ein wichtiger Partner für unsere Marken und kennt unsere Produkte, Qualitätsansprüche und die Bedürfnisse seiner Kunden sehr gut. Mit der Übernahme entwickeln wir eine erfolgreiche Zusammenarbeit weiter und schaffen die Voraussetzungen, um bestehende Potenziale gemeinsam noch besser zu nutzen», sagt Stefan Wälti, CEO von Verfora.

Der Vollzug der Transaktion erfolgt vorbehaltlich der regulatorischen Genehmigungen. Über den Verkaufspreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.