Vergleichsportal: Strom- und Gastarife oft unter Preisbremsen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - In Deutschland gibt es mittlerweile zahlreiche Strom- und Gasanbieter, deren Tarife unterhalb der Strom- und Gaspreisbremsen liegen. Darauf hat das Vergleichsportal Check24 hingewiesen. Demnach liegen bei Strom ebenso wie bei Gas bereits 82 Prozent aller Tarife von Alternativanbietern unterhalb der Preisbremsen-Grenze von 12 Cent je Kilowattstunde Erdgas und 40 Cent je Kilowattstunde Strom. "Gleichzeitig sind in der Stromgrundversorgung noch 73 Prozent aller Tarife über der Preisbremse, in der Gasgrundversorgung sind es noch 89 Prozent", teilte Check24 am Sonntag in München mit./tob/DP/zb