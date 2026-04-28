Verhaltene Nachfrage im ersten Quartal, Aussichten für 2026 bestätigt

Bucher Industries verzeichnete im ersten Quartal 2026 eine verhaltene Nachfrage. Nach einer zuvor starken Vorbestellsaison nahm der Auftragseingang von Kuhn Group ab. Bucher Municipal und Bucher Hydraulics entwickelten sich hingegen positiv. Der Konzernumsatz lag unter der Vorjahresperiode. Aufgrund des weiterhin soliden Auftragsbestands bestätigt Bucher Industries die Aussichten für 2026, weist jedoch auf die zunehmenden politischen Unsicherheiten hin.

Januar – März Veränderung Gesamtjahr CHF Mio. 2026 2025 % %1) %2) 2025 Auftragseingang 643 705 -8.9 -4.9 -5.3 2’883 Nettoumsatz 725 783 -7.3 -3.1 -3.4 2’914 Auftragsbestand 1’012 1’095 -7.5 -3.6 -3.9 1’120 Vollzeitstellen im Durchschnitt 13’971 13’752 1.6 1.1 13’696

Konzern

1) Bereinigt um Währungseffekte

2) Bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte

Die Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen von Bucher Industries lag im ersten Quartal 2026 auf einem tiefen Niveau. Nach einer zuvor starken Vorbestellsaison verzeichnete Kuhn Group einen rückläufigen Auftragseingang. Bucher Municipal und Bucher Hydraulics entwickelten sich hingegen positiv. Der Konzernumsatz lag unter der Vorjahresperiode. Aufgrund der tiefen Auftragseingänge im Vorjahr war der deutliche Umsatzrückgang von Bucher Emhart Glass nicht unerwartet, währenddem sich die soliden Auftragsbestände bei Kuhn Group und Bucher Hydraulics in den Umsätzen des laufenden Jahres stabilisierend auswirkten.

Die politischen Unsicherheiten haben in den letzten Monaten zugenommen, mit dem strategisch gewählten lokalen Produktionsansatz nahe bei der Kundschaft bleibt Bucher Industries jedoch gut aufgestellt. An den Standorten mit tiefer Kapazitätsauslastung wurden die initiierten Kostensparmassnahmen konsequent weitergeführt.

Die angekündigten personellen Wechsel bei den Positionen des CEOs und des Verwaltungsratspräsidenten haben Mitte April stattgefunden. Nach Beendigung des Aktienrückkaufprogramms wurde von der Generalversammlung dem Antrag zur Kapitalherabsetzung stattgegeben.

Geschäftsgang der Divisionen

Kuhn Group

Januar – März Veränderung Gesamtjahr CHF Mio. 2026 2025 % %1) 2025 Auftragseingang 169 232 -27.4 -24.1 1’124 Nettoumsatz 314 316 -0.8 4.2 1’053 Auftragsbestand 366 378 -3.1 1.2 524 Vollzeitstellen im Durchschnitt 5’579 5’284 5.6 5’300

1) Bereinigt um Währungseffekte

Verhaltener Start ins Jahr nach guten Vorbestellungen Nach dem starken Anstieg der Vorbestellungen der Landmaschinenhändler in der zweiten Jahreshälfte 2025 blieb die Nachfrage bei Kuhn Group zu Beginn des Berichtsjahrs verhalten. Erhöhte Unsicherheiten aufgrund eines sinkenden Milchpreises, des unsicheren politischen Umfelds sowie zuletzt aufgrund eines Anstiegs der Produktionskosten der Landwirte, insbesondere bei Düngemitteln und Diesel, beeinflussten deren Investitionsbereitschaft. Im Ackerbau blieben die Absatzpreise auf einem tiefen Niveau, während sich die Viehwirtschaft etwas robuster zeigte. Insgesamt nahm der Auftragseingang von Kuhn Group deutlich ab, wobei das Ersatzteilgeschäft stabil blieb. Infolge des höheren Auftragsbestands zu Beginn des Jahres konnte der Umsatz von Kuhn Group auf vergleichbarer Basis zulegen. In den auf Ackerbau ausgerichteten Produktionsstandorten mit tiefer Auslastung arbeitet Kuhn Group weiterhin konsequent an der Optimierung der Kosten.

Aussichten 2026 Getrieben durch den höheren Auftragsbestand zu Beginn des Jahres rechnet Kuhn Group auf vergleichbarer Basis mit einem Umsatzwachstum und einer Betriebsgewinnmarge über Vorjahr.

Januar – März Veränderung Gesamtjahr CHF Mio. 2026 2025 % %1) 2025 Auftragseingang 154 148 4.2 7.6 556 Nettoumsatz 128 147 -12.7 -9.3 605 Auftragsbestand 260 296 -12.1 -8.9 239 Vollzeitstellen im Durchschnitt 2’608 2’521 3.5 2’569

Bucher Municipal

1) Bereinigt um Währungseffekte

Weiterhin gutes Marktumfeld Bucher Municipal erlebte eine stabile Marktsituation bei weiterhin guter Nachfrage. Der Auftragseingang lag insgesamt über der Vorjahresperiode, getrieben durch die Bereiche Winterdienstausrüstungen und Müllfahrzeuge, die sich in den ersten drei Monaten positiv entwickelten. Kompaktkehrfahrzeuge konnten an die sehr starke Vorjahresperiode anschliessen. Auch Kanalreinigungsfahrzeuge sowie Wartungsdienstleistungen und Ersatzteile zeigten sich stabil. Die Bestellungen für Grosskehrfahrzeuge gingen hingegen zurück. Der Umsatz reflektierte den tieferen Auftragsbestand zu Beginn des Jahres und lag unter der Vorjahresperiode. Die Abnahme war vor allem auf die Märkte ausserhalb Europas zurückzuführen.

Aussichten 2026 Bucher Municipal erwartet einen leichten Umsatzrückgang auf vergleichbarer Basis und eine leicht tiefere Betriebsgewinnmarge als 2025.

Januar – März Veränderung Gesamtjahr CHF Mio. 2026 2025 % %1) %2) 2025 Auftragseingang 172 166 3.7 10.1 9.3 631 Nettoumsatz 164 163 0.9 6.6 5.8 626 Auftragsbestand 158 155 1.6 7.9 154 Vollzeitstellen im Durchschnitt 2’940 2’909 1.1 0.3 2’906

Bucher Hydraulics

1) Bereinigt um Währungseffekte

2) Bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte

Erholung setzte sich fort Die Nachfrage in den Hydraulikmärkten legte im ersten Quartal 2026 zu, und der Auftragseingang von Bucher Hydraulics übertraf die Vorjahresperiode. Insbesondere die Nachfrage nach hydraulischen Lösungen für Baumaschinen sowie nach mobiler elektrischer Antriebstechnik ist weiter angestiegen. Die Bestellungen im Bereich Landtechnik lagen auf dem Niveau der Vorjahresperiode, während sich in der Fördertechnik zuletzt eine Stabilisierung bemerkbar machte. Der Umsatz der Division übertraf die Vorjahresperiode. Europa und Asien, insbesondere Indien und China, entwickelten sich positiv.

Aussichten 2026 Bucher Hydraulics geht von einem leichten Umsatzanstieg auf vergleichbarer Basis und einer entsprechend leicht höheren Betriebsgewinnmarge aus.

Januar – März Veränderung Gesamtjahr CHF Mio. 2026 2025 % %1) %2) 2025 Auftragseingang 72 77 -7.3 -4.0 -4.8 297 Nettoumsatz 73 113 -35.3 -32.8 -33.6 374 Auftragsbestand 110 156 -29.4 -26.4 -27.0 114 Vollzeitstellen im Durchschnitt 1’440 1’544 -6.7 -9.1 1’496

Bucher Emhart Glass

1) Bereinigt um Währungseffekte

2) Bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte

Nachfrage mit Anzeichen der Stabilisierung Kunden von Bucher Emhart Glass blieben im ersten Quartal 2026 weiter zurückhaltend mit Investitionen. Der Auftragseingang lag unter der Vorjahresperiode. Der Nachfragerückgang verlangsamt sich und eine Bodenbildung könnte sich abzeichnen. Sowohl die Bestellungen für Glasformungsmaschinen und Sektionen als auch Inspektionsmaschinen verharrten weiter auf einem tiefen Niveau. Das Service- und Ersatzteilgeschäft entwickelte sich stabil. Der Umsatz reduzierte sich deutlich, da grössere Projekte fehlten und der Auftragseingang in den Vorperioden tief war. Die Produktionsplanungen wurden an den tieferen Auftragsbestand angepasst.

Aussichten 2026 Auf vergleichbarer Basis rechnet Bucher Emhart Glass mit einem deutlich tieferen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr. Die Betriebsgewinnmarge dürfte deutlich tiefer als 2025 ausfallen.

Januar – März Veränderung Gesamtjahr CHF Mio. 2026 2025 % %1) %2) 2025 Auftragseingang 91 95 -4.3 -2.2 -2.7 337 Nettoumsatz 64 62 3.6 5.7 4.3 322 Auftragsbestand 137 130 5.2 7.3 6.1 112 Vollzeitstellen im Durchschnitt 1’331 1’426 -6.7 -7.7 1’356

Bucher Specials

1) Bereinigt um Währungseffekte

2) Bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte

Verhaltener Geschäftsgang Die Nachfrage bei Bucher Specials zeigte sich im ersten Quartal 2026 insgesamt stabil. Der Auftragseingang der Division fiel etwas tiefer als in der Vorjahresperiode aus, wobei ein leichter Anstieg der Bestellungen bei Bucher Landtechnik und Bucher Automation durch einen Rückgang bei Bucher Vaslin und Bucher Unipektin ausgeglichen wurde. Der Umsatz konnte im Vergleich zur Vorjahresperiode gesteigert werden. Die Lage bei Bucher Vaslin und Bucher Automation bleibt jedoch angespannt, weshalb Effizienzsteigerungsmassnahmen weiter vorangetrieben werden.

Aussichten 2026 Bucher Specials geht von einem leichten Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis aus. Die Betriebsgewinnmarge dürfte aufgrund der höheren Kapazitätsauslastung sowie der ergriffenen Effizienzsteigerungsmassnahmen ansteigen.

Aussichten Konzern 2026

Die Auswirkungen der zunehmenden politischen Unsicherheiten auf den Verlauf der Nachfrageerholung bei Bucher Industries sind derzeit schwierig abzuschätzen. Für 2026 rechnet der Konzern aktuell weiterhin mit einem stabilen Umsatz auf vergleichbarer Basis. Die Betriebsgewinnmarge dürfte auf Vorjahresniveau (ohne den 2025 erzielten Gewinn aus dem Grundstücksverkauf von CHF 43 Mio.) liegen.